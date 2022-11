Earthquake in Delhi NCR: यूपी-उत्तराखंड में भूकंप के तगड़े झटके, दिल्ली-NCR में भी धरती डोली, नेपाल रहा केंद्र, तीव्रता 6.3

Earthquake in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से दहल गया. उत्तरप्रदेश उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप के चलते लोग दहशत में आ गए. भारत के साथ ही नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात 1:57 बजे आए इस भूकंप का Magnitude 6.3 था. इसका केंद्र उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था. पिछले पांच घंटों में यह नेपाल में दूसरा भूकंप है. फिलहाल भूकंप के कारण भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पूरे देश मे धरती कांपने से लोग सहम गए. इसका असर भारत के अलावा नेपाल और चीन में भी देखा गया.

नेपाल में छह लोगों की मौत

भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग नींद से जाग गए लोग एकदूसरे को फोन करते भी देखा गया. लोगों ने अपनी चारपाई अथवा बेड को हिलते हुए महसूस किया. नेपाल के दोती जिले में भूकंप के बाद एक घर गिरने से लगभग 2:12 बजे 6 लोगों की मौत हो गई. कई इलाकों में तो एक के बाद एक तीन झटके महसूस किए गए.

Earthquake of Magnitude:6.3, Occurred on 09-11-2022, 01:57:24 IST, Lat: 29.24 & Long: 81.06, Depth: 10 Km ,Location: Nepal, for more information download the BhooKamp App https://t.co/Fu4UaD2vIS @Indiametdept @ndmaindia @Dr_Mishra1966 @moesgoi @OfficeOfDrJS @PMOIndia @DDNational pic.twitter.com/n2ORPZEzbP

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 8, 2022