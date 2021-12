ओवैसी को यूपी भाजपा अध्यक्ष का जवाब, 'कल को कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी से सियासी सरगर्मियां तेज हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट के जरिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक वायरल वीडियो को शेयर करते हुए उन पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने AIMIM चीफ ओवैसी की जिस क्लिक को शेयर किया है, उसमें ओवैसी ने कहा, 'मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को याद रखना, हमेशा योगी मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे. हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं. हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको. जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा. हम नहीं भूलेंगे याद रखो.'

इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मठ-मंदिर कौन जाएगा यह सोचने में समय व्यर्थ ना करे. यदि कल को कागज़ मांग लिए तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए.

वहीं, ओवैसी ने सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप सफाई भी दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने अपने भाषण में हिंसा के लिए न किसी को उकसाया और न किसी को धमकी दी. मैंने वीडियो में सिर्फ पुलिस बर्बरता के बारे में बात की. इसके साथ ओवैसी ने दो वीडियो क्लिप्स अटैच किए हैं और कुल 10 ट्वीट्स में अपनी बात कही ​है. ओवैसी ने साफ किया है कि वह अपने भाषण में उन पुलिस वालों को चेतावनी दे रहे थे जिन्होंने 80 वर्षीय बुजुर्ग को प्रताड़ित किया, जिन्होंने एक रिक्शा चालक को उसकी बच्ची के सामने मारा. ये पुलिस वाले सोचते हैं कि मोदी और योगी की सरकार है तो लोगों के अधिकारों का दमन करेंगे.

In order to distract from #HaridwarGenocidalMeet, a clipped 1 min video is being circulated from 45 min speech I gave in Kanpur. I’ll set the record straight:

1. I did not incite violence or give threats. I talked about POLICE ATROCITIES Here’s the full video in TWO PARTS [Cont] pic.twitter.com/buZWZmVNLa

