काम की बातः बच्चों का Aadhaar Card बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, जानें नई प्रक्रिया

नई दिल्लीः आधार कार्ड (Aadhar card) आज के समय में बड़ों ही नहीं बच्चों के लिए भी सबसे अहम डॉक्यूमेंट है. स्कूल में एडमिशन से लेकर ऐसे कई और जरूरी काम होते हैं, जहां पर आधार कार्ड (Aadhar card)का जरूरी होता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बाल आधार कार्ड बनवाने की प्रोसेस में चेंजेस किए हैं. UIDAI ने यह जानकारी दी और बताया कि कैसे आप बाल आधार बनवा सकते हैं. यहां जानें क्या है पूरी प्रक्रिया.

नए नियमों के अनुसार बाल आधार बनवाना और भी आसान हो जाएगा. अब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट (Birth certificate) या हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप के साथ माता-पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से बच्चे के बाल आधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

आपको बता दें कि बाल आधार, आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है. जिसमें बच्चे की बायोमेट्रिक डिटेल लगती है. लेकिन अब नए नियम के अंर्तगत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी. कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. यानि की फिंगरप्रिंट और आई स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है. बच्चे की उम्र 5 साल की होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट की आवश्यकता होगी.

प्रमाण के तौर पर कर सकते हैं इन कागजात का उपयोग

जरूरी दस्तावेजों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड आदि. वहीं ए़ड्रेस प्रूफ के रूप में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड आदि इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

बाल आधार बनवाने की प्रक्रिया

1. बाल आधार बनवाने के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2. अब आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें.

3. इसमें आवश्यक जानकारी और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी भरें.

4. अब आवासीय पता, इलाका, प्रदेश जैसी डेमोग्राफिक डिटेल भरकर सब्मिट करें.

5. आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए ‘अपॉइंटमेंट’ पर क्लिक करें.

6. करीबी Enrollment सेंटर चुनें, अपना अपॉइंटमेंट तय करें और दी गई तिथि पर सेंटर जाएं.

एनरॉलमेंट सेंटर पर जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं

एनरोलमेंट सेंटर पर पहचान का प्रमाण (proof of identification), पते का प्रमाण (proof of address), रिश्ते का प्रमाण (proof of relationship) और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना ना भूलें. केंद्र में मौजूद आधार अधिकारी से सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन (documents verification) कराएं. अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा. लेकिन, अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल डेमोग्राफिक डेटा और चेहरे की पहचान की जरूरत होगी.

3 महीने में पते पर आएगा बाल आधार

इस प्रोसेस के बाद पेरेंट्स को आवेदन प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा. उसके 60 दिनों में आपके सरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) मिलेगा. बाल आधार कार्ड 90 दिनों में आपके पते पर पहुंच जाएगा.

