UP Election 2022: अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोकने वाले ट्वीट पर सिद्धार्थ नाथ सिंह का पलटवार, लगाया यह आरोप

UP Vidhan Sabh Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब दो हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. यूपी चुनाव (UP Chunav 2022) से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के हेलीकॉप्टर रोकने वाले ट्वीट पर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (Siddharth Nath Singh) ने पलटवार किया है. मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता उन्हें जान चुकी है, जनता उनको सहानुभूति के वोट नहीं देने वाली है.

अखिलेश पर कसा तंज

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की हार तय है इसलिए वह विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन उनके मुंगेरीलाल का सपना सच होने वाला नहीं है. भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है.

मेरे हैलिकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोककर रखा गया है और मुज़फ़्फ़रनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहाँ से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साज़िश है। जनता सब समझ रही है… pic.twitter.com/PFxawi0kFD — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 28, 2022

गौरतलब है कि दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि उनका हेलीकॉप्टर सरकार के इशारे पर उड़ने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने ट्वीट में आरोप लगाया था कि बीजेपी डर गई है, इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं के हेलीकॉप्टरों को रोका जा रहा है. हालांकि ठीक 40 मिनट के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जिस पर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें इस तरीके का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए.

