यूपी की धर्मनगरियां बदल देती हैं सत्ता का खेल: यहां देखें अयोध्या-मथुरा-काशी-प्रयागराज में किसने मारी बाजी

UP Chunav Results in Dharm Nagri of UP: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना पूरी हो चुकी है. सभी सीटों पर लगभग यह तय हो गया है कि किस पार्टी की जीत हुई है. हालांकि, बात तब तक अधूरी ही रहेगी, जब तक यूपी की धर्मनगरियों की चर्चा न हो. उत्तर प्रदेश की इन्हीं धर्मनगरियों ने कई बार सरकारें बनाईं और बिगाड़ी हैं. चाहे वह 90 के दशक में राम नाम पर सियासत हो, या 2020 में राम मंदिर की बात... इन सभी मुद्दों को एक ही दल ने सबसे अच्छे से उठाया है और वह है भारतीय जनता पार्टी.

राम लला हम आएंगे... मंदिर वहीं बनाएंगे

अयोध्या हमारी... अब मथुरा-काशी की बारी

ऐसे ही कई नारे खूब चर्चा में रहे.

इन नारों का यूपी की जनता पर कितना असर हुआ, यह बात पता लगाई जा सकती है यहां दिए गए मतों की संख्या से. इसलिए बात करते हैं अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज की...

अयोध्या की 5 सीटों के परिणाम

अयोध्या में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया है. वहीं, बाकी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. गोसाईगंज पर सपा प्रत्याशी अभय सिंह को 13079 वोट मिले. वहीं बीजेपी की आरती तिवारी को दूसरा स्थान मिला. मिल्कीपुर पर सपा के अवधेश प्रसाद 13338 मतों के साथ विजयी हुए. वहीं, बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हार का सामना करना पड़ा. बीकापुर सीट पर भाजपा के अमित सिंह चौहान 5560 वोटों से जीते. उन्होंने सपा के फिरोज खान को हराया. रुदौली सीट पर बीजेपी के रामचंद्र यादव ने 40616 वोटों के साथ जीत हासिल की और सपा के आनंद सेन को शिकस्त मिली. अयोध्या सदर से भी भाजपा को ही जीत मिली और वेद प्रकाश विजयी हुए. उन्होंने सपा के तेज नारायण पांडे को 19990 मतों से हराया.

2017 में अयोध्या की सभी सीटें बीजेपी के पास थीं.

मथुरा में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप

मथुरा सदर सीट पर बीजेपी के श्रीकांत शर्मा दमदार तरीके से जीते हैं. वहीं, कांग्रेस के प्रदीप माथुर को दूसरा स्थान मिला है. छाता सीट पर बीजेपी के लक्ष्मीनारायण जीत गए हैं. उन्होंने रालोद के तेजपाल सिंह को हराया है. मांट विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेश चौधरी जीते हैं और दूसरे स्थान पर सपा के संजय लाठर हैं. गोवर्धन सीट पर भी भाजपा का परचम लहराया और मेघश्याम को जीत हासिल हुई. बलदेव सीट पर भी बीजेपी के ही पूरन प्रकाश ने जीत दर्ज की है. रालोद की बबिता देवी दूसरे नंबर पर रहीं.

2017 में 4 सीटें बीजेपी और एक (मांट) सीट बसपा के खाते में थीं.

वाराणसी की में भी क्लीन स्वीप

पिंडरा सीट पर बीजेपी के अवधेश कुमार सिंह जीते. शिवपुर सीट पर बीजेपी के अनिल राजभर जीते. सुभासपा के अरविंद राजभर हार गए. रोहनिया सीट पर भी बीजेपी प्लस की जीत. अपना दल के सुनील पटेल विजयी हुए. वाराणसी उत्तर सीट पर बीजेपी के रविंद्र जायसवाल जीते. सपा के अशफाक को हार का सामना करना पड़ा. वाराणसी दक्षिण सीट पर भी बीजेपी का कब्जा. योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जीत दर्ज की. वाराणसी कैंट सीट में बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव को जीत मिली. सेवापुरी सीट पर बीजेपी के नीलरतन सिंह जीते. अजगरा सीट पर बीजेपी के ही त्रिभुवन राम ने जीत हासिल की.

2017 में काशी में सात सीटें बीजेपी प्लस के पास थीं. बाकी एक सीट (अजगरा) निर्दलीय के खाते में गई थी. इस बार बीजेपी ने वह सीट भी ले ली.

प्रयागराज विधानसभा चुनाव के नतीजे

मेजा पर सपा के संदीप सिंह ने जीत दर्ज की है. बीजेपी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहीं. प्रतापपुर सीट पर सपा की विजमा यादव ने जीत दर्ज की है. हंडिया सीट पर सपा के हाकिम लाल बिंद को जीत मिली है. फाफामऊ पर भाजपा के गुरु प्रसाद मौर्या जीते. फुलपुर पर बीजेपी के प्रवीन पटेल को जीत मिली है. इलाहाबाद पश्चिम सीट पर बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह जीते. इलाहाबाद उत्तर सीट पर बीजेपी के हर्षवर्धन बाजपेई विजयी हुए. इलाहाबाद दक्षिण सीट पर नंद गोपाल नंदी को जीत मिली. बारा सीट पर बीजेपी गठबंधन के अपना दल के वाचस्पति जीते. कोरांव सीट पर बीजेपी के राजमणि विजयी हुए. करछना सीट पर बीजेपी के पीयूष रंजन निषाद ने जीत हासिल की है.

2017 में 8 सीटें बीजेपी प्लस के पास थीं. वहीं, दो पर बसपा और एक पर सपा को जीत मिली थी.

