UP Chunav Result 2022: मुनव्वर राणा ने कहा था- बीजेपी सरकार बनी तो छोड़ दूंगा यूपी, यूजर्स ने पूछा शायर का स्टेटस

Munawwar Rana UP Chunav Result 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की पिक्चर क्लियर हो चुकी है. अब तक के रुझानों के मुताबिक, यूपी के सिंहासन पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी. बीजेपी की जीत के बीच एक तरह लोग जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दे रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर यूजर्स मशहूर शायर मुनव्वर राणा और केआरके को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्या था मुनव्वर राणा का बयान

दरअसल, रायबरेली के रहने वाले मुनव्वर राणा ने यूपी चुनाव से पहले एक घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता वापस चला जाऊंगा. ऐसे में बीजेपी की सरकार बनता देख जनता को मुनव्वर राणा का बयान फिर से याद आ गया. बस फिर क्या था सोशल मीडिया पर यूजर्स को मीम बनाने का मौका मिल गया. यूजर्स ने मुनव्वर राणा के मजे लेने शुरू कर दिये. यूजर्स मुनव्वर से पूछ रहे हैं कि अब तो यूपी में योगी सरकार का आना तय हो है, तो अब वो प्रदेश छोड़कर कहां जा रहे हैं.

सोशल मीडिया ने जमकर किया ट्रोल

