Run For G-20 : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी-20 वॉकाथॉन को दिखाई हरी झंडी, आगरा वाराणसी नोएडा में भी रैली

G-20 Walkathon in Lucknow Varanasi Noida Agra : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी-20 वॉकाथॉन को शनिवार को हरी झंडी दिखाई. इस दौड़ में एनसीसी कैडेट्स समेत हजारों की संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया. सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी समारोह में हिस्सा लिया. रन फॉर जी20 के तहत ऐसी ही वॉकॉथॉन का आयोजन आगरा वाराणसी नोएडा में भी किया गया.

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं.कभी हमने ये नही कहां ये मेरा है ये तेरा है.हमने कभी छोटी सोच नही रखी. भारत ने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप माना है.

मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया की 60 फीसदी आबादी इन 20 देशों में है. ये बड़े देश हैं, जिनका नेतृत्व आज यूपी को प्राप्त हुआ है, जो सौभाग्य की बात है. One earth one family one future की धारणा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है. पूरी दुनिया के अंदर संदेश जाएगा, जब दुनिया संकट में होगी तो सबकी नजर भारत की तरफ होगी. ये फरवरी महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

सीएम ने कहा, 10 से 12 फरवरी जीआईएस होगा, जिसमें 10 हजार से भी ज्यादा उद्यमी शहर में आने वाले हैं. इनका स्वागत हमें करना है. 24 जनवरी को यूपी दिवस का आयोजन भी भव्यता से होगा. सीएम योगी बोले, हमारे तमाम अधिकारी भी walkathon के लिए तैयार होकर आए हैं. कल चिंता में था कि बारिश हो रही थी लेकिन आज बढ़िया धूप निकली है. प्रकृति भी अपने साथ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन के लिए यूपी को चुना है. सीएम ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का शिलान्यास भी किया.

गौरतलब है कि भारत इस साल जी-20 सम्मलेन की मेजबानी कर रहा है. इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सरकार तमाम जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है.