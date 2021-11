Free Laptop and Smartphone: स्टूडेंट्स को 1 लाख का टैबलेट और 9 हजार का स्मार्टफोन देगी योगी सरकार, डेट को लेकर बड़ा अपडेट!

UP Government Free Tablet and Smartphones: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने यूपी के करीब 1 करोड़ युवाओं के लिए फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन (UP Government Free Tablet and Smartphones Scheme) बांटने की घोषणा की थी. ऐसे में इस योजना के पात्र स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, योगी सरकार ने इस योजना के तहत अगले महीने यानी दिसंबर के पहले हफ्ते से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की घोषणा की है.

1 लाख का होगा टैबलेट

मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दोनों ही गैजेट्स कई खूबियों से लैस होंगे. युवाओं को दिए जाने वाले टैबलेट की कीमत 1 लाख रुपये होगी. वहीं, स्मार्ट फोन 9 हजार रुपये का होगा. इन दोनों ही गैजेट्स पर सरकारी योजनाओं और रोजगार से जुड़ी जानकारी मिलेगी. कंपनियों के चयन के लिए नियम व शर्तें तय हो चुकी हैं. कंपनियों को 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट और 3.50 लाख स्मार्ट फोन की आपूर्ति करनी होगी. 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर अलग-अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा. वहीं, आपूर्ति में देरी पर कंपनी पर पेनल्टी लगेगी. टैबलेट की बिड 2500 करोड़ व स्मार्ट फोन की बिड 2250 करोड़ की होगी.

किसे मिलेगा लाभ?

इसके पहले चरण में स्नातक द्वितीय, तृतीय व परास्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्ट फोन दिया जाएगा. वहीं, चालू शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे. मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन (Free Tablet and Smartphone Registration) की जिम्मेदारी सबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को दी गई है. स्टूडेंट्स सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं. योजना के तहत लाभार्थियों का चयन, टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरण व इसकी मॉनीटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है. यह टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी.

जेम पोर्टल के जरिए पूरी होगी प्रक्रिया

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक, युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा. स्नातक, तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा. ये प्रकिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी, इसमें करीब 3000 के करीब बजट खर्च होगा.

