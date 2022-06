समाजवादी पार्टी ने तोड़ा सस्पेंस, किया लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, इन्हें मिला टिकट

Samajwadi Candidates for UP Lok Sabha By Election: आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को चुनौती देने मैदान में भाजपा की ओर से भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उतरे हैं. ऐसे में यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है...