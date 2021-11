UP Police Recruitment 2021: खुशखबरी! यूपी पुलिस कॉन्सटेबल के 25000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, यहां देखें डिटेल

UP Police Recruitment 2021: यूपी पुलिस विभाग (UP Police) में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग (Vacancy in UP Police) में बंपर भर्ती निकलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी पुलिस में सिपाही के कुल 29000 पद रिक्त हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से 25000 कॉन्सटेबल के पदों (25000 Constable Recruitment) पर वैकेंसी निकाली जा सकती है.

सरकार को भेजा जा चुका है प्रस्ताव

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. सरकार की मुहर लगते ही सिपाही भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए की UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर समय समय पर विजिट करते रहें.

क्या है योग्यता?

उत्तर प्रदेश में हुई पिछली भर्तियों के अनुसार देखें तो कॉन्सटेबल पद पर आवेदन करने के लिए 18 से 30 साल तक के पुरुष और महिला योग्य होंगे. वहीं, शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास मांगी जा सकती है. हालांकि, आयु सीमा और योग्यता संबंधित जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल सकेगी.

SI के 9534 पदों पर शुरू हुई भर्ती परीक्षा

यूपी पुलिस में 9534 पदों पर SI की भर्ती के लिए आज से परीक्षा शुरू हो गई हैं. यूपी पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बताई जा रही है. यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 ऑनलाइन हो रही है. ये परीक्षा 12 नवंबर से 02 दिसंबर तक तीन चरणों में होगी. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस (महिला, पुरुष) के साथ पुरुषों के लिए पीएससी प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती होनी है.

