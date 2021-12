बच्चों की हुई मौज! यूपी में आज से 14 जनवरी तक बंद हुए 8वीं तक के स्कूल

UP School Winter Vacation: देश के तमाम राज्यों के तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना (Corona) ने पैर पसार लिया है. बीते 24 घंटो में कुल 193 नए मामले सामने आए हैं. एक तरफ यूपी सरकार (UP Government) ने जहां राज्य में कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी हैं. वहीं बेसिक शिक्षा विभाग (Department of Education) की ओर से यूपी में पहली बार स्कूलों में शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) की घोषणा हुई हैं. इससे पहले जिलाधिकारी (DM) के आदेश पर ही छुट्टियां दी जाती थी. प्रदेश में आज यानी 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक सभी प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे.

15 जनवरी 2022 के बाद खुलेंगे स्कूल

यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में ठंड के कारण Winter Vacation की घोषणा कर दी है. राज्य में अब 15 जनवरी 2022 के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे. इसके अलावा, स्कूल टाइमिंग भी बदल दिया गया है. अब से सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक ही क्लास चलाए जाएंगे.हैं.बता दें, जिला मजिस्ट्रेट के पास सरकारी स्कूलों के लिए दो अतिरिक्त स्थानीय छुट्टी देने का अधिकार है, ऐसा करने के लिए डीएम के अलावा कोई अन्य अधिकारी निर्धारित नहीं है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की घोषणा की है.

इस साल बच्चों को मिलेंगी 113 छुट्टियां

आपको बता दें, यूपी बोर्ड की ओर से साल 2022 के लिए एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है. इस साल यूपी में कुल 113 दिन स्कुलों में छुट्टियां रहेंगी. वहीं 237 दिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी होगी. इसके अलावा बोर्ड एग्जाम 15 दिन तक चलेंगे. बताया जा रहा है कि 21 मई से 30 जून तक स्कूलों में समर वेकेशन (Summer Vacation) रहेंगे.

