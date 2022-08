यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2020- 21 को हाईकोर्ट में चुनौती, धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की

UP SI Exam 2022-21 Challenged in High Court: यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2020- 21 (UP SI Recruitment Exam 2020- 21) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.