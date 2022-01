लगातार हो रही बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, जानें अपने शहर का हाल

UP Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बीते दिन हुई रिमझिम बारिश (Rain in UP) से मौसम (UP Weather) का मिजाज बदल चुका है. गुरुवार की सुबह भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहा. आज सुबह भी यहां के जिलों में झमाझमा बरिश होती रही. एक ओर उत्तराखंड में बर्फबारी (Uttrakhand Snowfall) हो रही है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिला रहा है. इसकी वजह से राज्य के कई शहरों का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच चुका है. ऐसे में अब यूपी में लगातार हो रही बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हुआ है.

IMD ने जताया बारिश का अनुमान

यूपी के कई शहरों में दिन निकलने के साथ ही बारिश की शुरुआत हो गई. इसके साथ ही कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी घट गई है. बीते दो दिनों से बढ़ी ठंड की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आने वाले समय में यूपी के कई शहरों में बारिश होने की आशंका जताई है. इसी सब को देखते हुए यूपी के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है.

पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी

बात करें उत्तराखंड की, तो यहां के कई जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है. इसके साथ ही बीते कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है, बारिश से तापमान में लगातार गिरावट आई है, जिसकी वजह से यहां भी ठंड में इजाफा हुआ है. बारिश और कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए है. पहाड़ों पर जमी बर्फ की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं. चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है. यहां बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, क्वांरी पास आदि जगहों पर लगातार हिमपात हो रहा है, जिसकी वजह से बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है.

देहरादून में ठंड बढ़ने के आसार

राजधानी देहरादून में यही हालात बने हुए हैं. यहां भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. शहर के कई इलाकों में बीते कई दिनों से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि आने वाले समय में भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. यहां जिस तरह मौसम का मिजाज बदल रहा है ऐसे मे कंपाकंपा देने वाली ठंड में इजाफा हो सकता है.

सौलानियों के चेहरे पर आई मुस्कान

पहाड़ों पर मौसम बदलने के साथ ही लगातार बर्फबारी हो रही है आसमान से फूलों के समान बर्फ धरती पर गिर रही हैं और पूरी धरती को सफेद बर्फ की चादर में ओढ़ लिया है. औली में इस दौरान गजब की बर्फबारी देखी जा रही है चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है गाड़ियों में पेड़ों पर मकान आदि जगह पर जहां भी नजर दौड़ा रही है वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है. औली में सैलानी भी पहुंचे है और जमकर बर्फ का लुफ्त उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को बर्फ देखने को मिली है.

यहां जाने अपने शहर का हाल

बता दें आप अपने शहर का तापमान जानने के लिए मौसम विज्ञान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जा सकते हैं.

