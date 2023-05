UP Weather Update: अभी जारी रहेगा ठंडक का अहसास, यूपी के इन इलाकों में आज बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

UP Weather Update: देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम (Weather) का मिजाज एकदम से बदल गया है. दिल्ली से लेकर यूपी (UP)के तमाम जिलों में गरज के साथ बारिश गर्मी से राहत लेकर आई है. मंगलवार को हुई बारिश ने तापमान में भारी गिरावट कर दी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के अधिकतर हिस्सों में अगले तीन से पांच दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है. पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी देखी गई है. मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसात होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी राज्य में लू चलने की स्थिति नहीं है.

कैसा रहेगा 5 मई को यूपी का मौसम

आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर और 6 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना मौसम विभाग पूर्वानुमान जता रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के मुताबिक 5 से 6 मई के बीच प्रदेश की कई जगहों पर बारिश हो सकती है. इसके साथ ही हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे की हो सकती है. बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है.

कितना रह सकता है तापमान

यूपी के अधिकांश जिलों में औसत तापमान 31°C और 20°C से बीच रहने का अनुमान है. प्रदेश में आज का तापमान पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बांदा में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5-6 दिनों तक प्रदेश के तापमान में औसत से 3-5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए जा सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक भारत के किसी भी हिस्से में हीटवेव की स्थिति नहीं होगी.

यूपी के बड़े शहरों में आज का तापमान

लखनऊ में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 21° सेल्सियस के बीच रह सकता है. कानपुर में अधिकतम तापमान 34°C के आसपास और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है. गोरखपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम टेंपरेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

6 मई तक तापमान में रहेगी गिरावट

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम भाग में चक्रवाती परिसंचरण से बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवा हवा और अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिम हवाओं के समागम से प्रदेश में 6 मई तक मौसम के तेवर ऐसे ही बने रहेंगे. मौसम में आए बदलाव से दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. आईएमडी की ओर से देश भर में भारी बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया गया है.

Latest Satellite Imagery shows moderate to intense convection over northwest Rajasthan, Punjab, Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Kerala & Mahe and adjoining South Interior Karnataka. pic.twitter.com/nWErPTIZnU

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 4, 2023