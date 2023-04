UP Weather Update: यूपी में चटक धूप के साथ बादलों की लुकाछिपी, आसमान रहेगा साफ पर बढ़ेगा तापमान, जानें मौसम का अपडेट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब मौसम (Weather) का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. मार्च महीने के आखिर में और अप्रैल महीने की शुरुआत में हुई बारिश के कारण गर्मी से काफी राहत मिली थी, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है. हालांकि कुछ इलाकों में अब भी बादल दिखाई देंगे. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ ही बना रहेगा. गुरुवार की तरह आज भी तेज धूप निकलेगी.

धीरे-धीरे बढ़ेगा पारा

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क (weather dry) ही रहेगा. आसमान एकदम साफ रहेगा, जिसे लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है. अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है.धीरे-धीरे बढ़ते पारे के साथ गर्मी लोगों को परेशान करना शुरू करेगी.

लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम

राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मौसम के मिजाज में बदलाव जारी है. शुक्रवार सुबह की शुरुआत नम मौसम के साथ हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का पूर्वानुमान है.

क्या फिर बदलेगा मौसम का मिजाज? लखनऊ में खिलेगी धूप?

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शनिवार तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. दिन में तेज धूप निकलेगी. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना हुआ है जिसके चलते कहीं-कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है.

