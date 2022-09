IMD Heavy Rain Alert: यूपी के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट

UP Uttarakhand Weather: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हो रहे थे, लेकिन बारिश होने से लोगों को राहत मिली है. मंगलवार को प्रदेश (Rain in UP) के कई हिस्से में बारिश हुई. वहीं, बुधवार को भी सुबह से ही कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं. कुछ जगहों पर रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जिसके मुताबिक, प्रदेश में अगले 72 घंटे अच्छी बारिश के आसार हैं.

इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट (Yellow and Orange Alert in UP)

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में भारी और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. जिन जिलों में येलो अलर्ट है उनमें बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, रामपुर शामिल है. वहीं, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फरुर्खाबाद, बंदायू, बरेली और पीलीभीत में ऑरेंज अलर्ट है.

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी (Heavy Rain Alert in Uttarakhand)

वहीं, उत्तराखंड में भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. 14 से 16 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि 17 और 18 सितंबर को कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

District Level Forecast/Warning for Uttarakhand issued on 13/09/2022 pic.twitter.com/CYcOnaP5Bb — Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 13, 2022

इन जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट (Red Alert in Uttarakhand)

इन जिलों में है ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिन तक नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून और टिहरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं, 17 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र और इससे लगे गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मोसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज और रेड अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.