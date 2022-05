UPSC Result: यूपीएससी ने जारी किया रिजल्ट, श्रुति शर्मा को मिली पहली रैंक

UPSC Result 2021: संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 सत्र का रिजल्ट किया घोषित किया है. सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजों की घोषणा आज कर दी गई है. आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की है. वहीं दूसरी पोजीशन अंकिता अग्रवाल और थर्ड पोजीशन पर गामिनी सिंगला को मिली है.

UPSC declares 2021 Civil Services Exam results

Shruti Sharma, Ankita Agarwal and Gamini Singla secure top three ranks, respectively pic.twitter.com/b0x9N0IomU

