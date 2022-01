Voter ID Registration: यूपी में मतदाता बनने के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन प्रोसेस, यहां जानें आसान तरीका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) होने वाले हैं. ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स के लिए ऑनलाइन वोटर आईडी (Online Voter ID Card) कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो आप जल्दी से अपना वोटर आईडी कार्ड (how to make voter ID) बनवा लीजिए. वोटर आईडी कार्ड बनवाना अब बहुत आसान हो गया है. आप घर बैठे ही ऑनलाइन वोटर आईडी (voter ID Registration) बनवा सकते हैं.

आज से शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन

ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया हैं, वो सभी 6 जनवरी यानी आज से वोटर आईडी में अपना जुड़वा सकते हैं. चुनाव आयोग (Election Commission Portal) का पोर्टल गुरुवार से एक बार फिर से शुरू हो रहा है. बता दें, आम आदमी के वोट को चुनाव में हथियार कहा जाता है, लेकिन वोट डालने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं. 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है. ऐसे में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब आप इसे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. सबसे पहले आपको भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ऑफिशियल वेबसाइट https://nvsp.in/ पर जाना होगा.

2. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले Register as a New Elector/voter पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं.

3. फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला सहित कई जानकारियां भरनी होंगी.

4. इसके बाद feed aadhar number पर क्लिक करना होगा.

5. यहां आधार के साथ बाकी जानकारी भरें.

6. सभी जानाकारी चेक करने के बाद लास्ट में सबमिट का बटन दबाएं.

7. इसके साथ ही आपके स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन सफल हुआ ऐसा शो करेगा.

ऑनलाइन करवा सकते हैं संशोधन

ऑनलाइन New voter registration के अलावा अलावा nvsp.in और voter helpline app पर आप आवेदन कर सकते हैं. साथ ही ऐसे लोग जिन्हें वोटर आईडी कार्ड में संशोधन करवाना है, वो भी वेबसाइट के जरिए ठीक कर सकते हैं.

