UP Chunav: सभी चुनावी रैलियों पर लगा ब्रेक! पार्टियों ने इस वजह से रद्द किए अपने कार्यक्रम

लखनऊ: देश में कोरोना (Corona Case) ने अपना पैर पसार लिया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश के कई राज्यों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं. बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) के मद्देनजर सियासी दलों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है. कोविड (Covid Case in UP) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पार्टी अपनी रैलियां रद्द कर रही हैं.

भाजपा ने निरस्त की चुनावी रैली

बीजेपी (BJP) की लखनऊ में 9 जनवरी को प्रस्तावित रैली होनी थी. जिसे कोविड को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है. बता दें, इस बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संबोधित करने वाले थे. इसे भाजपा और पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली भी माना जा रहा था. भाजपा की इस रैली में प्रदेश भर से करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की उम्मीद थी.

समाजवादी पार्टी ने स्थगित की रैली

इसके अलावा समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने भी अपनी विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) 7 से 9 जनवरी तक गोंडा, बस्ती और अयोध्या में अपनी रथयात्रा निकालने वाले थे, जिसे स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने भी कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मद्देनजर रथयात्रा को रोक दिया है. गौरतलब है कि अखिलेश यादव की रैलियों में भी भारी भीड़ जुट रही थी. ऐसे में राज्य में कोरोना का ग्राफ भी हर दिन बढ़ते जा रहा है. इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है.

कांग्रेस ने रद्द की मैराथन

वहीं प्रदेश में कांग्रेस (Congress Party) ने भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन रद्द कर दी है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया है कि राज्य में कांग्रेस रैली नहीं निकालेगी, लेकिन डोर-टु-डोर अभियान जारी रखेगी. कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस ने सभी बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड की स्थिति जैसी रहेगी उसके हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा.

डिजिटल मोड में हो सकता है चुनाव का प्रचार-प्रसार

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि राजनैतिक दल चुनाव प्रचार अभियान को डिजिटल मोड (Digital Mode) में संचालित करेगी. जो एक बड़ी चुनौती है. भाजपा ने इस दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी है. जल्द ही सभी राजनीतिक पार्टियां डिजिटल मोड में ही अपने चुनावी प्रचार-प्रसार की शुरुआत करेंगी.

