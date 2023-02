ChatGPT : क्या है चैटजीपीटी और क्या इंसानी दिमाग की जगह ले सकता है ये AI Chatbot

ChatGPT : चैटजीपीटी को इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है. आज हर किसी के मन में सवाल कौंध रहा है कि ChatGPT चैटजीपीटी क्या है, चैटजीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चैटजीपीटी कितना खतरनाक है. आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस से लैस इस चैटबॉट (AI Chatbot) को साइबर एक्सपर्ट हर समस्या के समाधान का टर्निंग प्वाइंट बता रहे हैं.

क्या है चैटजीपीटी

ChatGPT आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस से लैस एक टूल है, जो एआई की मदद से किसी से भी संवाद कर सकता है. ऑनडिमांड किसी भी तरह का पढ़ने वाला कंटेंट बना सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें how to use ChatGPT

एआई चैटबॉट (What is AI chatbot) एक डॉयलॉग फार्मेट प्लेटफॉर्म है, यानी बातचीत करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा. जहां किसी भी सवाल का जवाब तैयार मिलता है. इंसानी सोच समझ और अनुभवों को भांपने वाला ये चैटबॉट बोर्ड एग्जाम से लेकर ऑफिस के कामकाज को सुलझाने तक हर तरह के काम में इसकी मदद ली जा रही है. ये अपनी गलती को मानता है और सुधारता भी है.

ChatGPT: आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस का नया अवतार

आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. साइंस फिक्शन से लेकर रियलिटी में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. फेसबुक का मेटा (Meta) भी वर्चुअल रियलिटी (Virtual Reality) और भविष्य के साइबर वर्ल्ड का नया चेहरा है. एनएफटी (Non Fungible Token) को भी इसमें गिना जा सकता है.

चैटजीपीटी का खतरा

आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस टूल चैटजीपीटी बोर्ड एग्जाम के सवालों के जवाब, प्रेमिका को लव लेटर लिखने से लेकर आपकी मानसिक, शारीरिक तक किसी भी समस्या का निदान बता सकता है.

चैटजीपीटी फीस (ChatGPT subscription fees)

चैटजीपीटी टूल की कितनी फीस है. इसका इस्तेमाल करने के लिए कितनी फीस की जरूरत होगी, ये सवाल भी हैं. तो जान लीजिए चैटजीपीटी पूरी तरह निशुल्क है. यह एक अपनेआप लिखने वाले डॉयलॉग बॉक्स की तरह है, जिसमें एआई सिस्टम और किसी इंसान के बीच सवाल जवाब होता है.

चैटजीपीटी की लोकप्रियता : ChatGPT Popularity and Ban Demand

चैट जीपीटी लांच हुए 5 हफ्ते बीते हैं, लेकिन इस बीच इसकी पॉपुलैरिटी चरम पर पहुंच गई है. एआई चैटबॉट बनाने वालों का दावा है कि ये चैटबॉट अपनी गलतियां सुधारने के साथ अश्लील या गलत तरीके की रिक्वेस्ट को ठुकरा भी देता है. ऐसे में इसके दुरुपयोग की आशंका कम है.

ChatGPT use guideline Step by step

1. चैटबॉट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं

(openai.com/blog/chatgpt/)

2. होमपेज पर ट्राई चैटजीपीटी बटन पर क्लिक करें

3. ईमेल के साथ साइनअप करें

4. फिर नया पेज खुलेगा, जहां आप अपने सवाल लिख सकते हैं

5. फिर ये एआई चैटबॉट तुरंत आंसर देगा

चैटजीपीटी की चुनौती : ChatGPT challenges

ह्यूमन एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या चैटजीपीटी इतना समझदार है कि वो इंसानी दिमाग की ताकत को पीछे छोड़ सकता है, तो जवाब है नहीं. लेकिन इसे धीरे-धीरे सुधारा जा सकता है. आने वाले समय में यह बड़ा बिजनेस का विकल्प बन सकता है. ओपनआई के सीईओ (OpenAI) सैम ऑल्टमैन ने यह जवाब दिया है.

चैटजीपीटी पर बैन की मांग

चैटजीपीटी पर बैन की मांग उठने लगी है. सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के दौरान इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. आरवी यूनिवर्सिटी समेत तमाम विश्वविद्यालय और स्कूलों ने भी इस पर रोक लगा दी है.