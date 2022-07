WhatsApp New Update: यूजर्स को जल्द मिल सकती है मनचाही सौगात, कंपनी करने जा रही ये बड़ा बदलाव

WhatsApp New Update: डिजिटल इंडिया में शायद ही कोई ऐसा मोबाइल हैंडसेट हो, जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल न किया गया हो. ऑनलाइन चैटिंग के लिए आज ज्यादातर लोग वॉट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, व्हाट्सएप भी समय-समय पर अपने उपभोक्ताओं के लिए नए-नए अपडेट्स लाकर उन्हें तोहफा देता है. बता दें कि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप का नया अपडेट आ सकता है. जिसमें 'डिलीट फॉर एवरीवन'(Delete for Everyone) के ऑप्शन की समय सीमा में बदलाव हो सकता है.

बढ़ सकती है व्हाट्सएप के इस ऑप्शन की टाइम लिमिट

दरअसल, व्हाट्सएप अपने यूजर्स को, किसी को मैसेज करने के बाद उसे डिलीट करने की भी सुविधा प्रदान करता है. उस ऑप्शन का नाम 'डिलीट फॉर एवरीवन' है. खास बात यह है कि एक निश्चित समय बाद 'डिलीट फॉर एवरीवन' का ऑप्शन काम करना बंद कर देता है. कोई मैसेज भेजने के कुछ देर बाद इस ऑप्शन पर जाने पर केवल डिलीट फॉर मी (Delete for Me) की सुविधा ही नजर आती है. मतलब भेजे गए मैसेज को आप सामने वाले यूजर्स के लिए डिलीट नहीं कर सकते. केवल अपनी प्रोफाइल से ही डिलीट कर सकते हैं.

Trailer: खेसारी और आम्रपाली की अपकमिंग मूवी का ट्रेलर रिलीज, दिख रही जबरदस्त केमिस्ट्री

कम समय सीमा को लेकर यूज अपने-अपने फीडबैक दिए

आपको बता दें कि 'डिलीट फॉर एवरीवन' ऑप्शन की कम समय सीमा को लेकर यूजर्स ने फीडबैक दिए. जिसके बाद अब व्हाट्सएप के द्वारा इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है. इस अपडेट के आने के बाद किसी भी मैसेज को काफी देर बाद भी डिलीट किया जा सकेगा.

इतने घंटों तक मिल सकती है मैसेज डिलीट करने की सुविधा

आपको बता दें कि वॉट्सएप से जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने भी लेटेस्ट रिपोर्ट दी है. जिसमें बताया गया है कि वॉट्सएप दो नए फीचर्स पर काम कर रहा है. जिसमें पहला फीचर, 'डिलीट फॉर एवरीवन' ऑप्शन की टाइम लिमिट बढ़ाना है. अपडेट के बाद सभी के लिए मैसेज को डिलीट करने के ऑप्शन की टाइम लिमिट बढ़ जाएगी. जिसके बाद दो दिन और 12 घंटों तक मैसेज डिलीट करने की सुविधा मिलेगी. फिलहाल, ये टाइम लिमिट एक घंटा, आठ मिनट और 12 सेकेंड की है.

किस बर्तन में पानी पीने से मिलता है गजब का फायदा, इन बातों को ध्यान में रखकर ही खरीदें

इस फीचर को फिलहाल वॉट्सएप फॉर एंड्रॉयड बीटा 2.22.15.8 वर्जन पर देखा गया है. हालांकि, इस बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं आई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि व्हाट्सएप नए फीचर्स को अपने यूजर्स के लिए कब तक ओपन करता है. यूजर्स भी इतने फीचर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वॉट्सएप पर आ रहा एक और नया फीचर

आपको बता दें कि व्हाट्सएप इस नए फीचर पर काम कर रहा है. जो एक प्राइवेसी फीचर है. WABetaInfo के मुताबिक, आने वाले समय में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ऑनलाइन स्टेटस से जुड़ी कोई नई सुविधा दे सकता है. फिलहाल, इस फीचर पर काम चल रहा है. व्हाट्सएप के नए अपडेट को लेकर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

WATCH LIVE TV