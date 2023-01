Whatsapp update: बिना इंटरनेट के चलेगा व्हाट्सऐप, गांव-कस्बों के युवाओं को नए साल में बड़ा तोहफा

Whatsapp update: मेटा के स्‍वामित्‍व वाले इंस्‍टैंट मैसेजिंग ऐप व्‍हाट्सऐप (WhatsApp) समय-समय पर अपने उपभोक्‍ताओं के लिए नया-नया फीचर लाता रहा है. इसी क्रम में व्‍हाट्सऐप अब एक और नया फीचर लाने वाला है. नए फीचर के तहत उपभोक्‍ता बिना इंटरनेट के भी व्‍हाट्सऐप इस्‍तेमाल कर सकेंगे.

प्रॉक्‍सी सपोर्ट लॉन्‍च

दरअसल, WhatsApp ने दुनियाभर में प्रॉक्सी सपोर्ट (Proxy Support) को लॉन्च किया है. अब प्रॉक्सी सपोर्ट के जरिए उपभोक्‍ता बिना इंटरनेट के WhatsApp इस्‍तेमाल कर सकेंगे. वो अपने दोस्तों से इंटरनेट के बिना चैट कर पाएंगे. WhatsApp का नया फीचर उपभोक्‍ताओं को खूब पसंद आ रहा है.

प्रॉक्‍सी सर्वर सेटअप से जुड़ सकेंगे

बता दें कि WhatsApp यूजर्स अब बिना इंटरनेट के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे. जिस एरिया में वो रहते हैं, अगर वहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो भी वह WhatsApp इस्‍तेमाल कर सकेंगे. WhatsApp के इस फीचर की मदद से उपभोक्‍ता दुनियाभर के ऑर्गेनाइजेशन्स और वॉलंटियर्स के प्रॉक्सी सर्वर सेटअप से कनेक्ट रह पाएंगे.

प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करेगा मदद

मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ट्वीट कर बताया कि हम स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर संवाद करने के आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे. अब जब WhatsApp से सीधे जुड़ना संभव नहीं है, तो आप वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशन्स की तरफ से स्थापित सर्वर के जरिए दुनियाभर में जुड़े रह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से संवाद करने में मदद करने के लिए समर्पित है.

निजी चैट भी सुरक्षित

एक अन्य ट्वीट में WhatsApp ने बताया कि अगर WhatsApp आपके देश में ब्लॉक हो गया है, तो आप जुड़े रहने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों और परिवार के साथ चैट कर सकते हैं. प्रॉक्सी के जरिए WhatsApp से कनेक्ट होने पर, पर्सनल मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रहेंगे.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023