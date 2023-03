WPL 2023 में आज भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स, जानिए TV और मोबाइल पर कब और कहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

DC W vs UP W Live Streaming: 7 मार्च को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम (Delhi Capitals Women vs UP Warriorz) आमने-सामने होंगी. दोनों ही अपने पहले मैच में जीत दर्ज कर चुकी हैं. जानिए मैच टीवी और मोबाइल पर कहां देख सकते हैं.