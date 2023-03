WPL 2023 1 day to go: विमेंस प्रीमियर लीग का कल से होगा आगाज, डेट, टाइम, वेन्यू से लेकर जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

WPL 2023 1 day to go: वुमेंस प्रीमियर लीग का कल से होगा आगाज, डेट, टाइम, वेन्यू से लेकर जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमWPL 2023 1 day to go: आईपीएल का रोमांच तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन इस बार महिला खिलाड़ी भी टी-20 लीग में अपना जलवा दिखाती नजर आएंगी. 4 मार्च से वुमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है. पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स (Giants vs Indians) के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं. यहां जानिए लीग में होने मैचों का पूरा शेड्यूल.

महिलाओं के लिए फ्री होंगे टिकट

स्टेडियम में दर्शकों को खींचने के लिए बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को टिकट के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा यानी इनकी टिकट एकदम फ्री होंगी. वहीं पुरुषों के लिए भी 100 रुपये से टिकट स्टार्ट हो रहे हैं. इनको आप bookmyshow या पेटीएम इनसाइडर से बुक कर सकेंगे.

WPL 2023 कब से शुरू होगा? ( WOMENS PREMIER LEAGUE 2023 Start Date)

विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत 4 मार्च से हो रही है.

WPL 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला जाएगा? (WPL 2023 Gujarat Giants vs Mumbai Indians 1st match)

विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा.

WPL 2023 का पहला मैच कब शुरू होगा? (WPL 2023, Gujarat Giants vs Mumbai Indians Match Time)

गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

WPL 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में होगा? (WPL 2023, Gujarat Giants vs Mumbai Indians Match Venue)

WPL 2023 का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, मुंबी में खेला जाएगा.

WPL 2023 का पहला मैच टीवी पर कहां देख सकते हैं? (WPL 2023, Gujarat Giants vs Mumbai Indians Match Broadcast)

गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहले मचै को आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क कपर देख सकते हैं.

WPL 2023 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (WPL 2023, Gujarat Giants vs Mumbai Indians Match Live Streaming)

आप मोबाइल और लैपटॉप पर भी विमेंस आईपीएल से मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. जिओ सिनेमा एप पर फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे.

गुजरात जायंट्स डब्ल्यूपीएल की पूरी टीम (WPL 2023, Gujarat Giants Full Squad)

एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डंकले, अन्ना सदरलैंड, हरलीन देओल, डियांड्रा डॉटिन, स्नेह राणा, एस मेघना, जॉर्जिया वेयरहम, मानसी जोशी , डी हेमलता, मोनिका पटेल, तनुजा कंवर, सुषमा वर्मा, हर्ले गाला, अश्विनी कुमारी, परुणिका सिसोदिया, शबनम शकील

मुंबई इंडियंस WPL की पूरी टीम (WPL 2023, Mumbai Indians Full Squad)

हरमनप्रीत कौर, नेट साइवर, अमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, यास्तिका भाटिया, हीथर ग्राहम, इसाबेल वोंग, अमनजोत कौर, धारा गुर्जर, सायका इशाक, हेले मैथ्यूज, क्लो ट्राइटन, हुमैरा काज़ी, प्रियंका बाला, सोनम यादव, जिंतिमनी कलिता, नीलम बिष्ट.