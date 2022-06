उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मंत्री नंदी का बड़ा बयान, कहा- ध्वस्त हुए सभी किले

Nand Gopal Nandi on UP By Election BJP Win: आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत मिलने का भी नंदी ने दावा किया है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत आज भारत के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू बढ़ी है.