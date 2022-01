चुनाव से पहले Yogi Adityanath सरकार का बड़ा फैसला, किसानों की बिजली के बिल में 50% छूट की घोषणा

UP Farmers Electricity Bill: उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने किसानों के बिजली के बिल में 50% छूट की (Discount on UP Farmers Electricity Bill) घोषणा की है. इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ट्वीट कर दी गई है.

यूपी सरकार की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि योगी सरकार ने किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए निजी ट्यूबवेल की बिजली दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें

योगी सरकार के मुताबिक, इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मीटर्ड कनेक्शन पर दो रुपये प्रति यूनिट की जगह 1 रुपये प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे. इस कनेक्शन पर अब तक 70 रुपये प्रति हॉर्सपावर का फिक्स चार्ज लिया जाता है, अब ये दर घटाकर 35 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दी गई है.

शहरी क्षेत्रों के लिए नई दरें

वहीं, शहरी क्षेत्रों में किसानों को मीटर्ड कनेक्शन पर 6 रुपये प्रति यूनिट की जगह 3 रुपये प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे. इस कनेक्शन पर अब तक 130 रुपये प्रति हॉर्सपावर का फिक्स चार्ज लिया जाता है, अब ये दर घटाकर 65 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दी गई है.

सपा-आप पहले ही कर चुके ये ऐलान

यूपी चुनाव के पहले सभी राजनैतिक दल वोट बैंक को साधने में जुटे हैं. चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है. वहीं, आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है.

