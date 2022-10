October 2022 Festivals: कब है करवा चौथ, दिवाली, छठ, भाई दूज? यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. October 2022 Festivals अक्टूबर को त्योहारों का महीना भी कहा जाता है. इस महीने में नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ (when is karwa chauth), दिवाली (when is diwali) और छठ पूजा (when is chhath puja) सहित कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं. हिंदुओं के दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार- नवरात्रि और दिवाली अक्टूबर महीने में ही पड़े रहे हैं. अक्टूबर माहीने की शुरुआत शारदीय नवरात्रि के छठे दिन से हुई है और छठ पूजा के बाद यह महीना समाप्त हो जाएगा.

आइए जानते हैं इस महीने कौन-कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं...

2 अक्टूबर (रविवार): गांधी जयंती

3 अक्टूबर (सोमवार): दुर्गाअष्टमी

4 अक्टूबर (मंगलवार): महानवमी

5 अक्टूबर (बुधवार): दशहरा (विजयादशमी)

6 अक्टूबर (गुरुवार): पापंकुशा एकादशी व्रत

7 अक्टूबर (शुक्रवार) : अश्विन मास शुक्रावर प्रदोष व्रत

9 अक्टूबर (रविवार): अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा व्रत

13 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी व्रत

15 अक्टूबर (शनिवार): स्कंद षष्ठी व्रत

17 अक्टूबर (सोमवार) ): तुला संक्रांति, अहोई अष्टमी

21 अक्टूबर (शुक्रवार): एकादशी व्रत

22 अक्टूबर (शनिवार): धनतेरस, धन्वंतरि जयंती, कार्तिक प्रदोष व्रत

24 अक्टूबर (सोमवार): दीवाली, नरक चतुर्दशी

25 अक्टूबर (मंगलवार): कार्तिक अमावस्या

26 अक्टूबर (बुधवार): भाई दूज, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा

28 अक्टूबर (शुक्रवार): कार्तिक विनायक चतुर्थी

29 अक्टूबर (शनिवार) - सौभाग्य पंचमी व्रत

30 अक्टूबर (रविवार): छठ पूजा

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Hindustan इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)

यह भी पढ़िए- Dream Science: सपने में पत्नी से झगड़ा करते हुए देखा, जानें क्या हैं इसके संकेत?

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.