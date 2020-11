महबूबा को राष्ट्रध्वज से बेवफाई मंहगी पड़ेगी! जानिए कैसे?

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने बार-बार भारत के खिलाफ अपनी ज़हरीली जुबान से आग उगला. कभी तिरंगे से महबूबा की परेशानी, तो कभी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हित में अपनी आवाज बुलंद करके महबूबा ने अपनी असलियत पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी है.

तिरंगा न उठाने को लेकर विवादित बयान देने वाली जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका दायर हो गई है. महबूबा मुफ्ती बार-बार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करने की मांग कर रही हैं. अपने इस नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने तिरंगे के खिलाफ तक अपमानजनक टिप्पणी कर दी.

वकील विनीत जिंदल ने याचिका में कहा है कि महबूबा मुफ्ती का बयान राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाला है. कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट और धारा 121, 153, 153 A, 295, 298, 504, 505 के तहत FIR दर्ज करें.

बीते 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक (370) को वापस नहीं करते हैं, तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में 370 को बहाल करने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा.

Mehbooba Mufti, PDP: My flag is this (points to the flag of J&K kept on the table in front of her). When this flag comes back, we'll raise that flag (tricolour) too. Until we get our own flag back, we won't raise any other flag...This flag forged our relationship with that flag. pic.twitter.com/wIbxrnaYmS

— ANI (@ANI) October 23, 2020