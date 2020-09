सज़ा मिलने पर प्रशांत भूषण ने बताया, 'मेरे वकील ने 1 रुपये का योगदान दिया'

नई दिल्ली: अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1 रुपये का ज़ुर्माना लगाया. जिसके बाद वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके वकील ने 1 रुपये का योगदान दिया है.

प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने ट्वीट करके लिखा कि "मेरे वकील और वरिष्ठ सहयोगी राजीव धवन ने आज अवमानना के फैसले के तुरंत बाद 1 रुपये का योगदान दिया, जिसे मैंने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया."

इसके साथ ही प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने अपने स्टेटमेंट को भी ट्विटर पर साझा किया है. उन्होंने लिखा कि "आज मेरे समकालीन आदेश पर मेरा वक्तव्य: मैं अनगिनत लोगों के समर्थन के लिए आभारी हूं: कार्यकर्ता, वकील, न्यायाधीश और साथी नागरिक जिन्होंने मुझे दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया. मैं आभारी हूं कि लगता है कि इसने कई लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बोलने की ताकत दी है."

My Statement on my Contempt order today: I am grateful for the support of countless people: activists, lawyers, judges and fellow citizens who encouraged me to stand firm. I am gratified that it seems to have given strength to many people to stand up &speak out against injustice pic.twitter.com/CvfWIPl1sr

