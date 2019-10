शिवसेना को सीएम फडणवीस की दो टूक, 'मैं अपनी कुर्सी नहीं दूंगा'!

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम को आये 5 दिन बीत गए. लेकिन अबतक सूबे में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. सीएम पद को लेकर बीजेपी-शिवसेना के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है. शिवसेना जहां सत्ता में 50-50 के बंटवारे पर अड़ी है. वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि शिवसेना से 50-50 फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई है.

Maharashtra CM Fadnavis:At the time of Lok Sabha polls, Shiv Sena had put forward a proposal for rotational chief minister for 2.5 yrs but no decision was taken on it in front of me. Any discussion on it b/w Amit Shah Ji&Uddhav Ji is known only to them&only they can decide on it pic.twitter.com/BgFWuQrQpz

