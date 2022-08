राजू श्रीवास्तव की सेल्फी लेने के लिए फैन ने की हद पार, बिना परमिशन घुसा ICU में

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Shrivastav) मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. उनकी जिस जंग में डॉक्टर्स से लेकर उनका परिवार उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा हुआ है. डॉक्टर्स ने हाल ही में एक गुड न्यूज शेयर की है. कॉमेडियन के शरीर की मूवमेंट पहले से बेहतर है. बीपी नॉर्मल है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी 10 प्रतिशत तक कम किया गया है.

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एम्स के दूसरे फ्लोर में आईसीयू में राजू श्रीवास्तव एडमिट हैं. तकरीबन तीन दिन पहले एक लड़के ने बहुत ही बचकानी हरकत कर दी. वो बिना किसी की इजाजत के सीधा आईसीयू में घुस गया और राजू के साथ सेल्फी लेने लगा. वहां मौजूद स्टाफ ने उसे रोका और राजू श्रीवास्व की फैमिली भी वहां आ गई. सिक्योरिटी से शिकायत करने के बाद गार्ड को वहां तैनात कर दिया है. अब किसी को भी बिना परमिशन के आईसीयू में घुसने नहीं दिया जा रहा है.

आईसीयू में भर्ती राजू श्रीवास्तव के अलावा वहां 9 और पेशेंट मौजूद हैं. वहां के दस बेड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं. कॉमेडियन की हालत में सुधार के लिए न्यूरोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं. उनकी हेल्थ को हर पल मॉनीटर किया जा रहा है. सेहत में भी तेजी से सुधार देखा जा रहा है.

Today's update on Raju according to his family members..his organs are functioning normally.Though still unconscious,doctor says,he is supposedly improving steadily.Mahadev ki kripa.Har Har Mahadev

