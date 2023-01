Ajith Kumar के फैन की मौत से मचा हंगामा, Thunivu की रिलीज का जश्न मनाना पड़ा महंगा

नई दिल्ली: 11 जनवरी 2023 को Ajith Kumar की Thunivu रिलीज हुई. ऐसे में खबर आई है कि चेन्नई में फिल्म को लेकर जारी उत्सव के दौरान एक फैन की मौत हो गई. साउथ इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक्टर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है. इससे पहले रजनीकांत के एक फैन ने भी थलाइवा की फिल्म देखने के लिए अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल दिया था. बाद में उसका शव सिनेमाघर में मिला था.

Ajith Kumar का फैन Thunivu का सुबह 1 बजे वाला शो देखने पहुंचा था. धीरे चल रही लॉरी के ऊपर जश्न मना रहे भरत कुमार को पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी फिल्म होगी. ना जाने कैसे लेकिन लॉरी से भरत नीचे गिर गया और मौत का शिकार हो गया.

#WATCH | Tamil Nadu: Fans of Ajith Kumar tore posters of Vijay starrer #Varisu & fans of Vijay tore posters of Ajith Kumar starrer #Thunivu outside a movie theatre in Chennai

Both films have released on the same day after 8 yrs, people gathered in large numbers to watch them. pic.twitter.com/rahM76Gcjk

— ANI (@ANI) January 11, 2023