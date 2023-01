Sidharth Shukla की मां रीता की तस्वीर देख फैंस हुए इमोशनल, बोले- 'हंसना भूल गईं'

नई दिल्ली: बिग बॉस 13 फेम सिद्धार्थ शुक्ला भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें आज भी उन्हें याद करते रहते हैं. हाल ही में, एक फैन ने सिद्धार्थ की मां की एक फैमिली वेडिंग से एक नई तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर को देख कई ने नोटिस किया कि कैसे रीता मां अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं है. फोटो में वे बेहद मायूस नजर आईं.

तस्वीर में दिखीं उदास

तस्वीर में रीता शुक्ला सिद्धार्थ की बहनों, भतीजे और भतीजियों के साथ नजर आ रही हैं. फ्रेम में सिद्धार्थ की मौजूदगी को फैंस ने बहुत मिस किया. कई ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी बात भी कही. तस्वीर पोस्ट करने वाले फैन ने लिखा, “सिड की मौसी के साथ रीता मां और कजिन ब्रदर्स की एक तस्वीर मिली, मैंने पहले भी सिड के कजिन भाई की शादी में पोस्ट किया था. यह लेटेस्ट तस्वीर है.

सिद्धार्थ को मिस कर रहे लोग

तस्वीर को देखकर फैंस सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सिड के बिना तस्वीर अधूरी है." एक अन्य ने लिखा, "सब में थोड़ा सिड दिख रहा है.

I received a picture of Rita Maa and Sid's aunt and cousins, with Sid's aunt I also posted before at Sid's cousin's wedding ☺️ it is a recent picture of a day.. .#SidharthShukla #RitaMaa#SidHearts #FamilyDubey pic.twitter.com/nHsKQrOit4

— Alin SidHearts (@Dani_Sid_Shukla) January 9, 2023