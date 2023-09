Welcome 3 Promo OUT: फिर रवीना टंडन संग अक्षय कुमार ने जमाया रंग, 'वेलकम 3' के टीजर में लगा सितारों का तांता

नई दिल्ली: अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें दुनियाभर के फैंस शुभकामनाएं दे रहे हैं. अब सुपरस्टार ने भी चाहने वालों को सरप्राइज देते हुए अपनी अगली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम 3' का एक प्रोमो वीडियो शेयर कर दिया है. 'वेलकम' की इस तीसरी फ्रेंचाइजी को 'वेलकम टू द जंगल' टाइटल दिया गया है. इसी के साथ फिल्म की स्टार कास्ट की एक झलक भी सामने आ गई है. इसे देखकर कह सकते हैं कि फिल्म में हंसी के खूब ठहाके लगने वाले हैं. वहीं, इसमें बड़े-बड़े कलाकारों का भी तांता लग गया है.

Welcome 3 में लगेगा सितारों का तांता

'वेलकम टू द जंगल' के इस प्रोमो वीडियो में अक्षय कुमार के अलावा संजय दत्त, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिज, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, मीका सिंह, दलेर मेहंदी और कृष्णा अभिषेक सहित कई सितारे नजर आ रहे हैं.

Jingle all the way to the jungle!

Christmas - 20th December, 2024 brings #Welcome3, the biggest family entertainer to cinemas!#WelcomeToTheJunglehttps://t.co/igWqoW6JuM

Produced by #JyotiDeshpande

Produced by #FirozANadiadwallah

Directed by @khan_ahmedasas@JioStudios… pic.twitter.com/ESAAGa9kbj

— Jio Studios (@jiostudios) September 9, 2023