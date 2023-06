'गदर 2' की रिलीज से पहले डायरेक्टर अनिल शर्मा पर फूटा अमीषा पटेल का गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) को लेकर काफी बज बना हुआ है. फिल्म के लिए हर दिन उत्सुकता बढ़ती जा रही है. फैंस तारा और सकीना की कहानी को फिर पर्दे पर देखने का इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले अमीषा ने इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई ट्वीट्स किए हैं.

अमीषा सीन को लेकर किया नया खुलासा

अमीषा ने अपने ट्वीट्स में उस सीन पर भी खुलासा किया है जिसमें सनी देओल को एक कब्र के पास बैठकर रोते देखा जा रहा है, इसे देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि फिल्म में सकीना यानी अमीषा पटेल की मौत हो जाएगी.

Hey all my lovely fans!! Too many of u have been concerned n worried with this shot from GADAR 2 thinking it’s SAKINA who is dead !! Well it’s not !! Who it is I can’t say but it’s not SAKINA !! So pls don’t WORRY !! love u all pic.twitter.com/5OLl3ikpZv

