Bachchan Family Rumours: तलाक की रूमर्स के बीच साथ में स्पॉट हुआ बच्चन परिवार, बेटी आराध्या भी आईं नजर

नई दिल्ली: Aishwarya Rai Bachchan: हाल ही में एक मैच के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और आराध्या बच्चन को अभिषेक बच्चन और उनकी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को चीयर करते देखा गया. शनिवार की रात ऐश्वर्या, अमिताभ और आराध्या ने मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम में कबड्डी मैच में शामिल हुए. पूरा बच्चन परिवार अभिषेक के साथ स्टैंड पर बैठे थे और साथी ही सभी ने जयपुर पिंक पैंथर्स की जर्सी पहनी हुई थी. तलाक की खबरों के बीच बच्चन परिवार का साथ स्पॉट होना नई आशंकायें पैदा कर रही है

ऐश्वर्या ने अभिषेक की टीम का किया सपोर्ट

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ऐश्वर्या राय अभिषेक की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं. स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें बच्चन फैमिली जयपुर पिंक पैंथर्स की जर्सी पहने दिख रही है. वीडियो में आराध्या, ऐश्वर्या, अमिताभ और अभिषेक टीम को चीयर करते नज आ रहे हैं. सभी काफी खुश और एक्साइटेड दिख रहे हैं. वो मैच को खूब एंजॉय कर रहे हैं. स्टार स्पोर्ट्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन मैच देखने के लिए आए और जयपुर पिंक पैंथर्स ने मैच जीता.

.@SrBachchan, @juniorbachchan & #AishwaryaRaiBachchan were all in attendance to watch the #JaipurPinkPanthers win their 1st game of the Mumbai leg!

