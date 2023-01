Anurag Kashyap on SRK: 'पठान' का फर्स्ट डे-फर्स्ट शो देखने पहुंचे अनुराग कश्यप, शाहरुख खान के एक्शन सीन को लेकर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: Anurag Kashyap on SRK: लंबे समय से किंग खान की फिल्म के लिए बेताब फैंस को आखिरकार आज पठान देखने को मिल ही हई. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आज पठान का दिन है और सोशल मीडिया केवल पठान की समीक्षाएं ही नजर आ रही है. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म ने सिनेमाघरों में भारीमात्रा में दर्शकों को आकर्षित किया है. इस कड़ी में पॉपुलर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल है.

अनुराग ने देखी फिल्म

पठान को थिएटर्स में देखने के लिए फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे हैं. इसमें फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का नाम भी शुमार हैं. अनुराग कश्यप एक फैन की तरह गेयटी गैलेक्सी थिएटर में पहला शो देखने गए थे. उन्होंने फिल्म की समीक्षा भी की और शाहरुख खान के मुरीद हो गए. अनुराग ने जमकर फिल्म और पूरी टीम की तारीफ की है.

क्या बोले अनुराग कश्यप

अनुराग ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि 'यार देखो शाहरुख खान इतना हसीन, इतना सुंदर कभी लगा नहीं है, तो हम देखने आए और दिल खुश हो गया. खतरनाक एक्शन है.

#anuragkashyap talks about @iamsrk and #Pathaan... looks like the action scenes are breathtaking pic.twitter.com/ePyrKwvDfE

— SHKajolPyaar(@SandraC69740420) January 25, 2023