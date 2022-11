रिलीज से पहले भारत में Avatar The Way Of Water की धूम, एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड

नई दिल्ली: Avatar The Way Of Water : जेम्स कैमरूम (James Cameron) की फिल्म अवतार: द वे ऑफ वॉटर (Avatar The Way of Water) सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार हैं. फिल्म का पहला पार्ट 'अवतार' (Avatar ) 2009 में रिलीज हुआ था, जिसका खुमार आज भी लोगों के सिर चढ़ा हुआ है. कुछ दिनों पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसे फैंस से जबरदस्त रिपॉन्स मिला था. अब 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की रिलीज से पहले भारत में इसके टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

इतनी हुई एडवांस बुकिंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ तीन दिन में 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की लगभग 15 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. एडवांस बुकिंग 45 स्क्रीन पर सिर्फ प्रीमियम फॉर्मेट में थी.

एडवांस बुकिंग को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए फिल्म के लिए कुछ और स्क्रीन्स बढ़ाई जा रही हैं. मेकर्स को उम्मीद है की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड बनाएगी.

कई भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' फिल्म को देशभर में इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड और मलयालम में 16 दिसंबर, 2022 को रिलीज किया जाएगा. कुछ समय पहले जेम्स कैमरून ने 'अवतार' को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज करने का फैसला किया था,

ताकि फैंस पेंडोरा की दुनिया को रिकॉल कर सके और फिल्म से जुड़ सकें. फिल्म में इस बार इंसान और पेंडोरावासियों के बीच खूब एक्शन देखने को मिलने वाला है.

बिग बजट फिल्म है 'अवतार 2'

जेम्स कैमरून महंगी फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का बजट 250 मिलियन डॉलर है. ऐसे में इस ब्लॉकबस्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी. इसके पिछले पार्ट ने दुनियाभर में 2.9 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था.

ये भी पढ़ें- ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट के बाद दो भागों में बंटा बॉलीवुड, जानें किसने किया सपोर्ट और विरोध

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.