OTT Release: खत्म हुआ इंतजार, इस दिन अपने मोबाइल फोन पर देख पाएंगे 'Avatar: The Way Of Water'

नई दिल्ली: हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज में से एक फिल्म 'अवतार' (Avatar) की कुछ समय पहले ही रिलीज हुई फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way O water) ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. जेम्स कैमरून की इस फिल्म का दर्शकों को लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार था. ऐसे में आलम ये रहा कि शोज हाउसफुल साबित हुए. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है, जिसके लिए फैंस को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

28 मार्च को रिलीज होगी फिल्म

'अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water)' 28 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ब्लू रे पर स्ट्रीम किया जाने वाली है.

James Cameron's #AvatarTheWayOfWater will be available on Digital for overseas audiences from March 28th. pic.twitter.com/gHLzRvMqwC — Streaming Updates (@OTTSandeep) March 7, 2023

इसके अलावा भी कई ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी दिन फिल्म दस्तक देने के लिए तैयार है. ओवरसीज व्यूवर्स खरीदकर ही इस फिल्म को देख सकते हैं.

400 मिलियन डॉलर में मिली थी जेम्स की फिल्म

खबरों की माने तो जेम्स कैमरून की ये फिल्म 400 मिलियन डॉलर के मेगा बजट में बनकर तैयार हुई है. वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में 2.28 बिलियन का जबरदस्त कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए.

जबरदस्त हिट हुई थी 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'

बता दें कि जेम्स कैमरून की इस फिल्म में समुद्र के भीतर की दुनिया बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म में दिखाया गया है कि इंसान कैसे अपनी टैम्परेरी सहूलियत के लिए उन चीजों को खुद ही बर्बाद करता जा रहा है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है. वहीं, इस फिल्म में वीएफएक्स पर शानदार काम किया गया है. इस बार पहले पार्ट से भी बेहतरीन वीएफएक्स देखने को मिला है.

ये भी पढ़ें- Navya Naveli VIDEO: अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने 30 देशों के लोगों के साथ मनाई होली, ढोल बजाती आईं नजर