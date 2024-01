Ayodhya Ram Mandir: 'भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल', राम जन्मभूमि पहुंचकर भावुक हुए फिल्मी सितारे

नई दिल्ली: Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में सोमवार, 22 जनवरी यानी आज के दिन राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से हो रहा है. समारोह में कई मनोरंजन जगत के कई नामचीन लोग शामिल हुए हैं. प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर सेलिब्रिटीज काफी खुश हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. सुभाष घई जैकी श्रॉफ अनुपम खेर समेत कई कलाकारों ने राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं साझा की हैं.

ऐतिहासिक दिन बना राम मंदिर का उद्धघाटन

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर कई सेलेब्स मीडिया से बातचीत में अपने मन की बात रख रहे हैं. जिसमें डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा कि "राम मंदिर का बनना भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है. मैं आज बहुत खुश हूं, हम बचपन से सपना देखते थे और यहां के बारे में सुनते थे. आज अयोध्या में होकर बहुत अच्छा लग रहा है."

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Filmmaker Subhash Ghai says, "Ram Temple has become a historic symbol of India. What can be a bigger joy than this? I am delighted today. We used to dream in our childhood & read and hear about Ayodhya. Today, we are in Ayodhya on this historic… pic.twitter.com/PLhMjOmIhG — ANI (@ANI) January 22, 2024

मंदिर देखकर आंखों में आ गए थे आंसू

राम लला और भव्य समारोह में शामिल होने के मौके पर अनु मालिक ने पूछा उन्हें अयोध्या कैसा लग रहा और जब उन्होंने पहली बार मंदिर देखा था तब उन्हें कैसा लगा था. इसके जवाब में सिंगर ने कहा मेरी आंखों आंसू आ गए. मैं भगवान राम को शुक्रिया करना चाहता हूं आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सामने देख पा रहा हुं."

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Music Composer Anu Malik says "Recently PM Modi said that he likes one of the Bhajans composed by me. It is a beautiful feeling and I am very happy to be present here. I had tears in my eyes when I saw the Temple for the first time..." pic.twitter.com/m3bwMcmvC6 — ANI (@ANI) January 22, 2024

हर तरफ उत्सव माहौल है- नितीश भारद्वाज

महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नितिश भारद्वाज ने कहा कि मंदिर के माध्यम से एक बार फिर पुराना गौरव दिख रहा है. नितीश ने आगे कहा, "एक बार फिर प्राचीन गौरव मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आज मन में केवल आस्था,पूजा और विश्वाश है. दर्शन करेंगे प्रभु राम के आज लला के रूप में."

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Actor Nitish Bharadwaj, best known for playing the role of Lord Krishna in the television series 'Mahabharat', says, "There is an atmosphere of celebration here. The ancient pride is reflected through the temple here. It feels great..." pic.twitter.com/BEdSOsiU5Q — ANI (@ANI) January 22, 2024

बहुत प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगी मंदिर आकर

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस समारोह का हिस्सा बने और बताया कि भगवान मे हमें यहां तक बुला लिया, बहुत बड़ी बात है. एक्टर ने कहा, "यहां आकर बहुत प्यार लगा, मोहब्बत लगी और कैसा लगता है मंदिर आकर. आज हम यहां तक आ गए हैं बहुत बड़ी बात है."

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | Actor Jackie Shroff says, "Received a lot of love...How does it feel when you come to Lord's temple? He called us here, it is big for us..." pic.twitter.com/aaDfklqsG7 — ANI (@ANI) January 22, 2024

#WATCH | Ayodhya | Actor Anupam Kher says, "Today, I am representing lakhs of Kashmiri Hindus who had to leave their homes...Today Lord Ram is returning to his home and I hope we will also return soon. I went to Hanuman Garhi as well...People across the world are celebrating this… pic.twitter.com/9gO2gQmfZN — ANI (@ANI) January 22, 2024

कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व में आगे आए अनुपम खेर

अयोध्या पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर समारोह में कश्मीरी हिन्दुओं की वेश भूषा में शामिल हुए. एक्टर ने कहा, "मैं उन लाखों करोड़ो कश्मीरी हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. भगवान राम की वापसी हो रही है, हमारी भी वापसी हो रही है. भारत के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा."

यहां आकर बहुत ही खुश हूं- चिरंजीवी

तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी बेटे राम चरन के साथ राम जन्मभूमि पहुंचे. उन्होंने कहा कि भाग्यशाली हैं, जो भगवान ने यह अवसर दिया. एक्टर ने ये भी बताया आज उन्हें अयोध्या में परिवार के साथ आकर बहुत भाग्यशाली महसूस हो रहा है."

#WATCH | Actor Chiranjeevi arrives at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Pran Pratishtha ceremony “This is a God-given opportunity, we are really happy to be here…” he says pic.twitter.com/HFtKP00zVJ — ANI (@ANI) January 22, 2024

