Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: ताबड़तोड़ कमाई कर रही है 'भूल भुलैया 2', जल्द होगी 200 करोड़ के क्लब में शामिल

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) की कमाई की रफ्तार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए अभी पांचवां सप्ताह चल रहा है, लेकिन कार्तिक का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी बीच बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज हुई. हालांकि सारी मूवीज 'भूल भुलैया 2' को सामने औंधे मुंह गिरी हैं.

सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है ये फिल्म

यह हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल करती जा रही है. फिल्म को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, इसके बावजूद भी लोग इसे सिनेमाघरों में देखना पसंद कर रहे हैं. इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने 'भूल भुलैया 2' की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े पेश किए हैं.

फिल्म ने रविवार को कमाए इतने करोड़

अपनी रिलीज के पांचवें सप्ताह के तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 2.51 करोड़ रुपये कमाए हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 is setting new benchmarks in Weekend 5 [₹ 5.68 cr]... Second to #KGF2 [₹ 6.35 cr], but better than #TKF [₹ 2.50 cr] and #RRR [₹ 3.32 cr] in *Weekend 5*... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.02 cr, Sun 2.51 cr. Total: ₹ 181.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/b7BscurH16

taran adarsh (@taran_adarsh) June 20, 2022