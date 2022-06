Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: OTT पर स्ट्रीम होने के बावजूद थिएटर्स में धमाल मचा रही है 'भूल भुलैया 2', जानिए अब तक का कलेक्शन

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. कार्तिक ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है कि वह बिना गॉड फादर के भी लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं. कार्तिक ने सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है. उनकी फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बावजूद सिनेमाघरों में धूम मचा रही है.

सिनेमाघरों में धूम मचा रही है 'भूल भुलैया 2'

कार्तिक का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. यह हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म आए दिन बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कीर्तिमान हासिल करती जा रही है.

#BhoolBhulaiyaa2 is the second film - after #PushpaHindi - to woo #BO and trend on #OTT simultaneously... Is super-strong on [fifth] Mon... If this is not incredible, what is?... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.02 cr, Sun 2.51 cr, Mon 76 lacs. Total: ₹ 182.58 cr. #India biz. pic.twitter.com/fxd0WllFyQ

