Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: अब भी जारी है 'भूल भुलैया 2' की कमाई, मंगलवार को कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म के लिए दर्शकों की दीवानगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. 'भूल भुलैया 2' की रिलीज को 3 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है. इसी बीच कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन कार्तिक के लिए दर्शकों का प्यार नम होने का नाम नहीं ले रहा.

200 करोड़ रुपये की रेस में है 'भूल भुलैया 2'

खास बात ये है कि फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. कार्तिक की फिल्म पहले ही 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. अब लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब यह 200 करोड़ रुपये की रेस में शामिल होगी.

फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'भूल भुलैया 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 is a ONE-HORSE RACE at the ticket window... Week 3 and it's still super-strong, despite reduced screens and shows... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr, Sun 5.71 cr, Mon 2.25 cr, Tue 2.16 cr. Total: ₹ 159.23 cr. #India biz. pic.twitter.com/OKSW7R3fs0

taran adarsh (@taran_adarsh) June 8, 2022