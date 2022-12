Bigg Boss 16: शो में होगी विकास मानकतला की वाइल्ड कार्ड एंट्री, बोले - 'मेरा कोई कंपीटिशन नहीं'

Bigg Boss 16 Update: 'बिग बॉस' में एक बार फिर कॉन्ट्रोवर्सीज का तड़का लगने वाला है. इस बार एलिमिनेशंस के बीच एक और वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है. मेकर्स ने शो को दिलचस्प बनाने के लिए गोल्डन बॉय के बाद एक और कंटेस्टेंट को इस सीजन में उतारने का फैसला लिया है. इस सीजन हमें विकास मानकतला भी नजर आने वाले हैं.

बुधवार को शो के मेकर्स ने शो में एक नए कंटेस्टेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान किया है. यह कोई और नहीं बल्कि एक्टर विकास मानकतला हैं. मेकर्स ने ट्विटर पर विकास का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है. ऐसे में कैप्शन में लिखा कि 'बिग बॉस' के हाउस में होने जा रही है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री. क्या ये नया चेहरा देखने के लिए आप भी हैं एक्साइटेड?

Bigg Boss house mein hone jaa rahi hai ek wild card entry. Are you excited to see a new face in the show?

