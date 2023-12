Bigg Boss 17: शो में आते ही आयशा खान ने किए बड़े खुलासे, फूट-फूटकर रोते नजर आए मुनव्वर फारुकी

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट गेम में रोज नए मोड़ आ रहे हैं. हाल ही में शो में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जिनका नाम है आयशा खान. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयशा मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. आयशा ने शो में एंट्री लेते ही मुनव्वर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं.

आयशा ने लगाए मुनव्वर पर आरोप

आयशा का कहना है कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया है. मुनव्वर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उनके साथ भी कमिटेड थे. आयशा ने मुनव्वर पर नाजिला सीताशी और उनके साथ डबल डेटिंग का आरोप लगाया था. आयशा के आरोपों के बाद मुनव्वर फारुकी काफी परेशान नजर आते हैं. मुनव्वर बिग बॉस से कहते हैं कि घर के दरवाजे खोल दें और वो शो छोड़कर जाना चाहते हैं.

Tomorrow's Episode Promo: After Ayesha Khan exposed Munawar, he is crying pic.twitter.com/Vx4qxzYpEq

