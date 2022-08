रिलीज से पहले ही विवाद में घिरी अक्षय कुमार की 'राम सेतु', सुब्रमण्यन स्वामी ने एक्टर के खिलाफ उठाया ये कदम

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं. एक तरफ तो धड़ाधड़ उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी बायकॉट की मांग से एक्टर परेशान हो गए हैं. अब इस बीच सुपरस्टार की आने वाली फिल्म 'राम सेतु' रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है. फिल्म के खिलाफ लीगर नोटिस तक इश्यू कर दिया गया है.

सुब्रमण्यन स्वामी ने किया फिल्म का विरोध

बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी अक्षय की फिल्म 'राम सेतु' पर भड़के हुए हैं. दरअसल फिल्म के एक पोस्टर में सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर दिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इस्तेमाल किया गया है. इसे देख ही बीजेपी नेता काफी नाराज हो गए हैं. स्वामी पहले ही अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की धमकी दे चुके हैं. अब उन्होंने अपने वकील के जरिए अक्षय सहित फिल्म से जुड़े 8 लोगों को लीगल नोटिस भी भेज दिया है.

ट्वीट के जरिए दी जानकारी

सुब्रमण्यन स्वामी ने हाल में ही एक ट्वीट किया. उसमें उन्होंने लिखा, 'मुंबई के सिनेमावालों को झूठ और गलत तरीके से चीजें दिखाने की आदत है.

Mumbai cinema [or is it sin-e-ma] wallas have a bad habit of falsifying and misappropriation. Hence to teach them Intellectual Property Rights, I have through Satya Sabharwal Adv issued Legal Notice to Cine Actor Akshay Kumar(Bhatia) and his 8 others for distorting Ram Setu saga.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 28, 2022