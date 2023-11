Pippa Song Controversy: AR रहमान के गाने को पर क्यों मचा बवाल? मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली: Pippa Song Controversy: ईशान खट्टर की फिल्म 'पिप्पा' इन दिनों लगातार चर्चा में हैं. फिल्म में 100 साल पुराने गाने का रीमेक करके हाल ही मे फिल्म के मेकर्स समेत इसके संगीतकार ए आर रहमान लाइमलाइट में आ गए थे. अब इस पूरे मामले पर फिल्म मेकर्स ने अपना बयान जारी किया है.

फिल्म की टीम ने प्रतिक्रिया दी है

मेकर्स ने पिप्पा कंट्रोवर्सी पर कही ये बात

'पिप्पा' के मेकर्स 'रॉय कपूर फिल्म्स' ने एक्स (ट्विटर) पर एक स्टेटमेंट जारी कर माफी मांगते हुए सफाई दी है. सोमवार को टीम ने कहा कि 'पिप्पा' में 'करार ओय लोहो कोपट' गाने की हमारी प्रस्तुति एक ईमानदार कलात्मक व्याख्या है, जिसे दिवंगत काजी नजरूल इस्लाम के स्टेट से एडेप्टेशन राइट लेने के बाद बनाया गया है. सफाई देते हुए आगे कहा गया, "हमने गीत के लिए लाइसेंस समझौते के लेटर और भावना दोनों का ईमानदारी से पालन करते हुए इस गीत के निर्माण के लिए कदम उठाया, जैसा कि स्वर्गीय श्रीमती कल्याणी काजी के साथ विधिवत साइन किया गया था और श्री अनिर्बान काजी इसके गवाह थे. हमारा इरादा गीत के सांस्कृतिक महत्व को श्रद्धांजलि देना था और हमने समझौते में निर्धारित शर्तों का पालन किया है, जिसमें हमें एक नई रचना के साथ गीत का उपयोग करने की अनुमति दी थी.

1922 में पहली बार रिलीज हुआ था गीत

टीम की ओर से आगे बताया गया कि 'हम दर्शकों के मूल रचना से जुड़ाव को समझते हैं. अगर हमारी व्याख्या में भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है या किसी को परेशानी हुई है, तो इसके लिए माफी मांगते हैं.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गीत पहली बार 1922 में 'बांग्लार कथा' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इस्लाम की कविताओं की पुस्तक 'भांगर गान' में शामिल किया गया था. इसे पहली बार 1949 में एक प्रसिद्ध लेबल द्वारा और फिर 1952 में एक अन्य रिकॉर्ड लेबल द्वारा रिकॉर्ड किया गया था.

