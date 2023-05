कान्स फिल्म फेस्टिवल में पैपराजी ने की उर्वशी रौतेला को ऐश्वर्या राय समझने की भूल, देखें वीडियो

नई दिल्ली: कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वहां मौजूद फ्रेंच पैपराजी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को गलती से बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय समझ लिया.सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में उर्वशी रौतेला ऑरेंज कलर की ड्रेस में पहनें नजर आ रही हैं.

वीडियो हुआ वायरल

उर्वशी रौतेला, ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैपराजी को उर्वशी को ऐश्वर्या कहते सुना जा सकता है.

क्लिप में दिखाया गया है कि उर्वशी बुधवार को फिल्म 'काइबत्सु' की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची. उन्होंने रेड कार्पेट पर ऑरेंज कलर का रफल गाउन पहना हुआ था. उन्हें लोगों का अभिवादन किया, भीड़ में से किसी ने 'ऐश्वर्या' चिल्लाया और उर्वशी ने मुड़कर मुस्कुरा दिया.

लोगों ने दिया ये रिएक्शन

Aishwarya popularity will always be unmatched every Indian girl at global events been called Aishwarya

And that particular fandom has the audacity to compare her with their fav lol AishwaryaRaiBachchan AishwariyaRai AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/vOWPe64zL5

— Aishwarya Rai (@My_AishwaryaRai) May 17, 2023