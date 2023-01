Doja Cat Viral: पेरिस फैशन वीक में सिर से पांव तक लाल हुईं डोजा कैट, लोगों को याद आया 'छोटा पंडित'

नई दिल्ली: जब फैशन की बात आती है तो आजकल के फैशन देख लगता है कि इंसान है या एलियन. सेलेब्स कुछ भी पहनते हैं वही ट्रेंड बन जाता है. अगर ट्रेंड भी ना बने तो चर्चा का विषय तो जरूर बनता ही है. हाल ही में हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर और रैपर Doja Cat ने फैशन के नाम पर हद ही पार कर दी. उनका लुक देख वो इंसान कम और गिरगिट ज्यादा लग रही थीं. ऐसे में जब सात समंदर लांघ कर उनकी तस्वीरें भारत पहुंची तो पता चला हमारे आइकॉनिक स्टाइलिश स्टार राजपाल यादव की लुक को कॉपी किया गया है.

Just In: Doja Cat sued by Chhota Pandit for copying his look for Paris Fashion Week pic.twitter.com/lhBbSudsd0

— no idea (@ummnoidea) January 24, 2023