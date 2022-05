सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या, शनिवार को ही पंजाब सरकार ने वापस ली थी सुरक्षा

नई दिल्ली: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर मानसा के जवाहरपुर गांव में उन पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना में मूसेवाला के साथ रहे दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.

सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या

बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी.

#WATCH | Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, Punjab. Further details awaited. pic.twitter.com/suuKT20hEj

ANI (@ANI) May 29, 2022